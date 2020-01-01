Токеномика на Printer AI (PRINT) Открийте ключова информация за Printer AI (PRINT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Printer AI (PRINT) Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges. Официален уебсайт: https://www.printerai.io/ Бяла книга: https://www.printerai.io/PrinterAI_Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Printer AI (PRINT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Printer AI (PRINT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.42K $ 12.42K $ 12.42K Общо предлагане: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Циркулиращо предлагане: $ 949.61M $ 949.61M $ 949.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.07K $ 13.07K $ 13.07K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Printer AI (PRINT)

Токеномика на Printer AI (PRINT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Printer AI (PRINT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRINT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRINT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRINT, разгледайте цената в реално време на токените PRINT!

Прогноза за цената за PRINT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRINT? Нашата страница за прогноза за цената PRINT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PRINT сега!

