$PRINCE – The Royal Standard of the XRP Ledger $PRINCE is a community-driven XRP token and NFT collection built on the XRP Ledger (XRPL), combining the utility of digital assets with the elegance of royal-themed art and branding. As a token, $PRINCE is designed for fast, low-cost transactions, leveraging the speed and scalability of the XRPL network. The $PRINCE NFT collection complements the token, showcasing unique, royalty-inspired artwork that represents prestige, power, and purpose in the Web3 space. Each NFT serves as a symbol of status and access, offering holders exclusive benefits within the $PRINCE ecosystem—including airdrops, early access to features, and community governance. Whether you're trading, collecting, or participating in the community, $PRINCE brings a noble touch to decentralized finance and digital art on XRPL.

Токеномика и анализ на цената за Prince (PRINCE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Prince (PRINCE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 243.26 $ 243.26 $ 243.26 Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Prince (PRINCE)

Токеномика на Prince (PRINCE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Prince (PRINCE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRINCE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRINCE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRINCE, разгледайте цената в реално време на токените PRINCE!

Прогноза за цената за PRINCE Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRINCE? Нашата страница за прогноза за цената PRINCE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

