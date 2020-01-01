Токеномика на Prime Numbers Labs (PRFI) Открийте ключова информация за Prime Numbers Labs (PRFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Prime Numbers Labs (PRFI) Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero. Официален уебсайт: https://primenumbers.xyz/ Бяла книга: https://docs.primenumbers.xyz/ Купете PRFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Prime Numbers Labs (PRFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Prime Numbers Labs (PRFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Общо предлагане: $ 93.88M $ 93.88M $ 93.88M Циркулиращо предлагане: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.32M $ 10.32M $ 10.32M Рекорд за всички времена: $ 0.245654 $ 0.245654 $ 0.245654 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04999 $ 0.04999 $ 0.04999 Текуща цена: $ 0.109888 $ 0.109888 $ 0.109888 Научете повече за цената на Prime Numbers Labs (PRFI)

Токеномика на Prime Numbers Labs (PRFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Prime Numbers Labs (PRFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRFI, разгледайте цената в реално време на токените PRFI!

