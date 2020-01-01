Токеномика на Primate (PRIMATE) Открийте ключова информация за Primate (PRIMATE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Primate (PRIMATE) PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. Официален уебсайт: https://www.benjibananas.com/ Купете PRIMATE сега!

Токеномика и анализ на цената за Primate (PRIMATE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Primate (PRIMATE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10,52M $ 10,52M $ 10,52M Общо предлагане: $ 2,06B $ 2,06B $ 2,06B Циркулиращо предлагане: $ 1,64B $ 1,64B $ 1,64B FDV (оценка при пълна реализация): $ 13,19M $ 13,19M $ 13,19M Рекорд за всички времена: $ 0,185827 $ 0,185827 $ 0,185827 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,00118824 $ 0,00118824 $ 0,00118824 Текуща цена: $ 0,0063878 $ 0,0063878 $ 0,0063878 Научете повече за цената на Primate (PRIMATE)

Токеномика на Primate (PRIMATE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Primate (PRIMATE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRIMATE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRIMATE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRIMATE, разгледайте цената в реално време на токените PRIMATE!

