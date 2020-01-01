Токеномика на Price Ai (PRICEAI) Открийте ключова информация за Price Ai (PRICEAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Price Ai (PRICEAI) Price Ai aims to empower cryptocurrency holders by providing a unique investment opportunity that rewards users with 5% Base ETH rewards simply for holding the token. Functionality: Price Ai operates on a dedicated smart contract that not only delivers passive income but also integrates real-time price alerts through a custom bot, tailored to enhance user engagement and investment strategies. The bot will not only give you signals it will also trade for you. This feature ensures that holders are always informed about price movements, maximizing their gains. Официален уебсайт: https://www.priceaitoken.xyz Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1DZ4dVNpS7qN6JUV_EktuFyID-yblNBwS/view?usp=drivesdk Купете PRICEAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Price Ai (PRICEAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Price Ai (PRICEAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.60K $ 2.60K $ 2.60K Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.60K $ 2.60K $ 2.60K Рекорд за всички времена: $ 0.071758 $ 0.071758 $ 0.071758 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012366 $ 0.00012366 $ 0.00012366 Научете повече за цената на Price Ai (PRICEAI)

Токеномика на Price Ai (PRICEAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Price Ai (PRICEAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRICEAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRICEAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRICEAI, разгледайте цената в реално време на токените PRICEAI!

Прогноза за цената за PRICEAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRICEAI? Нашата страница за прогноза за цената PRICEAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PRICEAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!