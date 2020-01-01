Токеномика на PressDog (PRESS) Открийте ключова информация за PressDog (PRESS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PressDog (PRESS) PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture. Официален уебсайт: https://pressdog.xyz Купете PRESS сега!

Токеномика и анализ на цената за PressDog (PRESS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PressDog (PRESS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Общо предлагане: $ 960.15M $ 960.15M $ 960.15M Циркулиращо предлагане: $ 960.15M $ 960.15M $ 960.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Рекорд за всички времена: $ 0.00132783 $ 0.00132783 $ 0.00132783 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на PressDog (PRESS)

Токеномика на PressDog (PRESS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PressDog (PRESS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRESS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRESS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRESS, разгледайте цената в реално време на токените PRESS!

Прогноза за цената за PRESS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRESS? Нашата страница за прогноза за цената PRESS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PRESS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!