Токеномика на Presearch (PRE) Открийте ключова информация за Presearch (PRE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Presearch (PRE) Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community. Официален уебсайт: https://www.presearch.io/ Бяла книга: https://www.presearch.io/uploads/WhitePaper.pdf Купете PRE сега!

Токеномика и анализ на цената за Presearch (PRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Presearch (PRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Общо предлагане: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Циркулиращо предлагане: $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Рекорд за всички времена: $ 0.814159 $ 0.814159 $ 0.814159 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0005018 $ 0.0005018 $ 0.0005018 Текуща цена: $ 0.00312065 $ 0.00312065 $ 0.00312065 Научете повече за цената на Presearch (PRE)

Токеномика на Presearch (PRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Presearch (PRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRE, разгледайте цената в реално време на токените PRE!

Прогноза за цената за PRE Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRE? Нашата страница за прогноза за цената PRE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PRE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!