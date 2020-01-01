Токеномика на PREME Token (PREME) Открийте ключова информация за PREME Token (PREME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PREME Token (PREME) PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. Официален уебсайт: https://premetoken.com/ Бяла книга: https://premetoken.com/#whitepaper Купете PREME сега!

Токеномика и анализ на цената за PREME Token (PREME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PREME Token (PREME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 323.57K $ 323.57K $ 323.57K Общо предлагане: $ 235.89M $ 235.89M $ 235.89M Циркулиращо предлагане: $ 145.86M $ 145.86M $ 145.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 523.28K $ 523.28K $ 523.28K Рекорд за всички времена: $ 0.03344384 $ 0.03344384 $ 0.03344384 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00115761 $ 0.00115761 $ 0.00115761 Текуща цена: $ 0.00221829 $ 0.00221829 $ 0.00221829 Научете повече за цената на PREME Token (PREME)

Токеномика на PREME Token (PREME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PREME Token (PREME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PREME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PREME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PREME, разгледайте цената в реално време на токените PREME!

Прогноза за цената за PREME Искате ли да знаете какъв път може да поеме PREME? Нашата страница за прогноза за цената PREME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PREME сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!