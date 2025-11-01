Информация за цената за Prediqt (PRQT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003536 $ 0.00003536 $ 0.00003536 24-часов нисък $ 0.00003723 $ 0.00003723 $ 0.00003723 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003536$ 0.00003536 $ 0.00003536 24-часов висок $ 0.00003723$ 0.00003723 $ 0.00003723 Рекорд за всички времена $ 0.0007339$ 0.0007339 $ 0.0007339 Най-ниска цена $ 0.00003139$ 0.00003139 $ 0.00003139 Промяна на цената (1ч) -0.44% Промяна на цената (1д) -1.85% Промяна на цената (7д) -13.65% Промяна на цената (7д) -13.65%

Цената в реално време за Prediqt (PRQT) е$0.00003654. През последните 24 часа PRQT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003536 до най-висока стойност $ 0.00003723, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PRQT е $ 0.0007339, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003139.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PRQT има промяна от -0.44% за последния час, -1.85% за 24 часа и -13.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Prediqt (PRQT)

Пазарна капитализация $ 36.32K$ 36.32K $ 36.32K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.32K$ 36.32K $ 36.32K Циркулиращо предлагане 991.84M 991.84M 991.84M Общо предлагане 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

Текущата пазарна капитализация на Prediqt е $ 36.32K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PRQT е 991.84M, като общото предлагане е 991844853.2545223. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.32K.