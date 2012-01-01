Токеномика на Predict Crypto (PREAI) Открийте ключова информация за Predict Crypto (PREAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Predict Crypto (PREAI) Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology Официален уебсайт: https://predictingai.info/ Бяла книга: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf Купете PREAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Predict Crypto (PREAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Predict Crypto (PREAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.61K $ 34.61K $ 34.61K Общо предлагане: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Циркулиращо предлагане: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.61K $ 34.61K $ 34.61K Рекорд за всички времена: $ 0.00212446 $ 0.00212446 $ 0.00212446 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Predict Crypto (PREAI)

Токеномика на Predict Crypto (PREAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Predict Crypto (PREAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PREAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PREAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PREAI, разгледайте цената в реално време на токените PREAI!

Прогноза за цената за PREAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PREAI? Нашата страница за прогноза за цената PREAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PREAI сега!

