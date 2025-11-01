Информация за цената за Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01248295 $ 0.01248295 $ 0.01248295 24-часов нисък $ 0.01610983 $ 0.01610983 $ 0.01610983 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01248295$ 0.01248295 $ 0.01248295 24-часов висок $ 0.01610983$ 0.01610983 $ 0.01610983 Рекорд за всички времена $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 Най-ниска цена $ 0.00040001$ 0.00040001 $ 0.00040001 Промяна на цената (1ч) +4.61% Промяна на цената (1д) +6.37% Промяна на цената (7д) +25.90% Промяна на цената (7д) +25.90%

Цената в реално време за Predi by Virtuals (PREDI) е$0.0132778. През последните 24 часа PREDI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01248295 до най-висока стойност $ 0.01610983, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PREDI е $ 0.01911756, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00040001.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PREDI има промяна от +4.61% за последния час, +6.37% за 24 часа и +25.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Predi by Virtuals (PREDI)

Пазарна капитализация $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.25M$ 13.25M $ 13.25M Циркулиращо предлагане 498.97M 498.97M 498.97M Общо предлагане 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

Текущата пазарна капитализация на Predi by Virtuals е $ 6.62M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PREDI е 498.97M, като общото предлагане е 998970363.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.25M.