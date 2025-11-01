БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Predi by Virtuals днес е 0.0132778 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PREDI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PREDI в MEXC сега.

Повече за PREDI

PREDIценова информация

Какво представлява PREDI

Официален уебсайт на PREDI

Токеномика на PREDI

PREDI ценова прогноза

Predi by Virtuals цена (PREDI)

1 PREDI към USD - цена в реално време:

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
Predi by Virtuals (PREDI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:03:46 (UTC+8)

Информация за цената за Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

Цената в реално време за Predi by Virtuals (PREDI) е$0.0132778. През последните 24 часа PREDI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01248295 до най-висока стойност $ 0.01610983, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PREDI е $ 0.01911756, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00040001.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PREDI има промяна от +4.61% за последния час, +6.37% за 24 часа и +25.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Predi by Virtuals (PREDI)

Текущата пазарна капитализация на Predi by Virtuals е $ 6.62M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PREDI е 498.97M, като общото предлагане е 998970363.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.25M.

История на цените за Predi by Virtuals (PREDI) USD

През днешния ден промяната в цената на Predi by Virtuals към USD беше $ +0.00079485.
През последните 30 дни промяната в цената на Predi by Virtuals към USD беше $ +0.0063550047.
През последните 60 дни промяната в цената на Predi by Virtuals към USD беше $ +0.0023056620.
През последните 90 дни промяната в цената на Predi by Virtuals към USD беше $ +0.0081712421696367415.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00079485+6.37%
30 дни$ +0.0063550047+47.86%
60 дни$ +0.0023056620+17.36%
90 дни$ +0.0081712421696367415+160.01%

Какво е Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Predi by Virtuals (PREDI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Predi by Virtuals (USD)

Колко ще струва Predi by Virtuals (PREDI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Predi by Virtuals (PREDI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Predi by Virtuals.

Проверете прогнозата за цената за Predi by Virtuals сега!

PREDI към местни валути

Токеномика на Predi by Virtuals (PREDI)

Разбирането на токеномиката на Predi by Virtuals (PREDI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PREDI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Predi by Virtuals (PREDI)

Колко струва Predi by Virtuals (PREDI) днес?
Цената в реално време на PREDI в USD е 0.0132778 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PREDI към USD?
Текущата цена на PREDI към USD е $ 0.0132778. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Predi by Virtuals?
Пазарната капитализация за PREDI е $ 6.62M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PREDI?
Циркулиращото предлагане на PREDI е 498.97M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PREDI?
PREDI постигна ATH цена от 0.01911756 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PREDI?
PREDI достигна ATL цена от 0.00040001 USD.
Какъв е обемът на търговията на PREDI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PREDI е -- USD.
Ще се повиши ли PREDI тази година?
PREDI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PREDI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:03:46 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Predi by Virtuals (PREDI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

