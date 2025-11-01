Информация за цената за Praxis (PRXS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01185577 $ 0.01185577 $ 0.01185577 24-часов нисък $ 0.01442911 $ 0.01442911 $ 0.01442911 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01185577$ 0.01185577 $ 0.01185577 24-часов висок $ 0.01442911$ 0.01442911 $ 0.01442911 Рекорд за всички времена $ 0.071311$ 0.071311 $ 0.071311 Най-ниска цена $ 0.00293899$ 0.00293899 $ 0.00293899 Промяна на цената (1ч) +1.64% Промяна на цената (1д) +10.64% Промяна на цената (7д) +154.01% Промяна на цената (7д) +154.01%

Цената в реално време за Praxis (PRXS) е$0.01444685. През последните 24 часа PRXS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01185577 до най-висока стойност $ 0.01442911, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PRXS е $ 0.071311, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00293899.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PRXS има промяна от +1.64% за последния час, +10.64% за 24 часа и +154.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Praxis (PRXS)

Пазарна капитализация $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Praxis е $ 1.44M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PRXS е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.44M.