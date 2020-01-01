Токеномика на PPKAS (PPKAS) Открийте ключова информация за PPKAS (PPKAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PPKAS (PPKAS) PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! Официален уебсайт: https://ppkas.space/ Бяла книга: https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper Купете PPKAS сега!

Токеномика и анализ на цената за PPKAS (PPKAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PPKAS (PPKAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 780.73K $ 780.73K $ 780.73K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 752.05M $ 752.05M $ 752.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.38M $ 10.38M $ 10.38M Рекорд за всички времена: $ 0.00201751 $ 0.00201751 $ 0.00201751 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00103803 $ 0.00103803 $ 0.00103803 Научете повече за цената на PPKAS (PPKAS)

Токеномика на PPKAS (PPKAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PPKAS (PPKAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PPKAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PPKAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PPKAS, разгледайте цената в реално време на токените PPKAS!

Прогноза за цената за PPKAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PPKAS? Нашата страница за прогноза за цената PPKAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PPKAS сега!

