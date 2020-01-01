Токеномика на POWSCHE (POWSCHE) Открийте ключова информация за POWSCHE (POWSCHE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за POWSCHE (POWSCHE) POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. Официален уебсайт: https://powsche.com/ Купете POWSCHE сега!

Токеномика и анализ на цената за POWSCHE (POWSCHE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за POWSCHE (POWSCHE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Общо предлагане: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M Циркулиращо предлагане: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Рекорд за всички времена: $ 0.13643 $ 0.13643 $ 0.13643 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00547514 $ 0.00547514 $ 0.00547514 Текуща цена: $ 0.02440213 $ 0.02440213 $ 0.02440213 Научете повече за цената на POWSCHE (POWSCHE)

Токеномика на POWSCHE (POWSCHE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на POWSCHE (POWSCHE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POWSCHE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POWSCHE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POWSCHE, разгледайте цената в реално време на токените POWSCHE!

