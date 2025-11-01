Информация за цената за Powerloom (POWER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00466755 $ 0.00466755 $ 0.00466755 24-часов нисък $ 0.00565552 $ 0.00565552 $ 0.00565552 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00466755$ 0.00466755 $ 0.00466755 24-часов висок $ 0.00565552$ 0.00565552 $ 0.00565552 Рекорд за всички времена $ 0.330112$ 0.330112 $ 0.330112 Най-ниска цена $ 0.00426987$ 0.00426987 $ 0.00426987 Промяна на цената (1ч) -0.28% Промяна на цената (1д) -1.59% Промяна на цената (7д) +7.37% Промяна на цената (7д) +7.37%

Цената в реално време за Powerloom (POWER) е$0.00479485. През последните 24 часа POWER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00466755 до най-висока стойност $ 0.00565552, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POWER е $ 0.330112, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00426987.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POWER има промяна от -0.28% за последния час, -1.59% за 24 часа и +7.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Powerloom (POWER)

Пазарна капитализация $ 751.62K$ 751.62K $ 751.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M Циркулиращо предлагане 156.77M 156.77M 156.77M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Powerloom е $ 751.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POWER е 156.77M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.79M.