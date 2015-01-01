Токеномика на Powerledger (POWR)
Информация за Powerledger (POWR)
Powerledger (POWR) is a technology company that builds software for distributed and decentralised energy markets for a sustainable future. It has developed a blockchain-based platform that enables the tracking and trading of energy, flexibility services and environmental commodities. Its goal is to provide the platform for a fully modernised, market-driven grid that offers consumers a choice in their energy while driving the democratisation of power. Headquartered in Zug, Switzerland, Powerledger operates in more than 10 countries. Powerledger operates on two blockchain layers; the POWR token is issued on Ethereum as an ERC-20 token, and the Powerledger blockchain - a native Solana based blockchain to process energy transactions on a more scalable network.
The POWR token is an ERC-20 token that acts as a licence required for businesses such as; utilities, renewable energy operators, microgrids, companies committed to 100% renewable energy and property developers to access Powerledger’s platform, and will be able to be used to pay for transactions on the Powerledger blockchain in future. In 2015, 30 countries had reached grid parity, meaning that the price of solar-generated energy was equal to or less than the cost of local retail electricity. Powerledger combines renewable energy and blockchain technology to offer energy solutions that are cheaper and more sustainable than traditional energy alternatives.
Powerledger was founded in 2016 to solve a pressing problem: Energy that comes from solar and wind is intermittent and lacks the steady quality that fossil fuels provide, and this causes problems for the grid. Powerledger’s approach was to create a highly agile market that could help regulate this intermittency and start to create a transition to a more responsive, distributed network with better storage. Powerledger’s software is used by utilities and large corporations to track, trace, and trade every kilowatt of energy to improve grid stability.
Токеномика и анализ на цената за Powerledger (POWR)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Powerledger (POWR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Powerledger (POWR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Powerledger (POWR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой POWR токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой POWR токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
