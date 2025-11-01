БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Power Play днес е 0.00000823 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за POWER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на POWER в MEXC сега.Цената в реално време на Power Play днес е 0.00000823 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за POWER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на POWER в MEXC сега.

Повече за POWER

POWERценова информация

Какво представлява POWER

Бяла книга POWER

Официален уебсайт на POWER

Токеномика на POWER

POWER ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Power Play Лого

Power Play цена (POWER)

Не се намира в списъка

1 POWER към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Power Play (POWER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:30:52 (UTC+8)

Информация за цената за Power Play (POWER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0006774
$ 0.0006774$ 0.0006774

$ 0.00000504
$ 0.00000504$ 0.00000504

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Power Play (POWER) е$0.00000823. През последните 24 часа POWER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POWER е $ 0.0006774, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000504.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POWER има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Power Play (POWER)

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

--
----

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Power Play е $ 8.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POWER е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.23K.

История на цените за Power Play (POWER) USD

През днешния ден промяната в цената на Power Play към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Power Play към USD беше $ -0.0000012920.
През последните 60 дни промяната в цената на Power Play към USD беше $ -0.0000000572.
През последните 90 дни промяната в цената на Power Play към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000012920-15.69%
60 дни$ -0.0000000572-0.69%
90 дни$ 0--

Какво е Power Play (POWER)

PowerPlay Casino is the ultimate GambleFi platform, combining cutting-edge innovation with unbeatable rewards. Offering the highest RTP slots, unlimited sports betting, and 1000x crypto leverage, it’s designed to maximize your winning potential.

With no KYC and full VPN support, you can play anonymously and hassle-free from anywhere. At the core is the $POWER token, delivering up to 30% cashback, zero trading fees, and increasing value through a unique buyback system. Plus, the industry-leading VIP program offers luxury perks like Rolex watches, exclusive trips, and event tickets. PowerPlay isn’t just another casino—it’s the future of online gaming.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Power Play (USD)

Колко ще струва Power Play (POWER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Power Play (POWER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Power Play.

Проверете прогнозата за цената за Power Play сега!

POWER към местни валути

Токеномика на Power Play (POWER)

Разбирането на токеномиката на Power Play (POWER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените POWER сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Power Play (POWER)

Колко струва Power Play (POWER) днес?
Цената в реално време на POWER в USD е 0.00000823 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на POWER към USD?
Текущата цена на POWER към USD е $ 0.00000823. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Power Play?
Пазарната капитализация за POWER е $ 8.23K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на POWER?
Циркулиращото предлагане на POWER е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на POWER?
POWER постигна ATH цена от 0.0006774 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на POWER?
POWER достигна ATL цена от 0.00000504 USD.
Какъв е обемът на търговията на POWER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за POWER е -- USD.
Ще се повиши ли POWER тази година?
POWER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за POWER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:30:52 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Power Play (POWER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,656.53
$109,656.53$109,656.53

-0.51%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,858.66
$3,858.66$3,858.66

-0.05%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02837
$0.02837$0.02837

-11.83%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.36
$187.36$187.36

-0.42%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,858.66
$3,858.66$3,858.66

-0.05%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,656.53
$109,656.53$109,656.53

-0.51%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.36
$187.36$187.36

-0.42%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5104
$2.5104$2.5104

-0.53%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.94
$1,087.94$1,087.94

+0.32%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000782
$0.0000782$0.0000782

+56.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09781
$0.09781$0.09781

+878.10%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000461
$0.000461$0.000461

+130.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8036
$0.8036$0.8036

+56.12%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%