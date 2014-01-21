Токеномика на Potcoin (POT) Открийте ключова информация за Potcoin (POT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Potcoin (POT) PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow. Официален уебсайт: https://www.potcoin.com Купете POT сега!

Токеномика и анализ на цената за Potcoin (POT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Potcoin (POT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 899.60K $ 899.60K $ 899.60K Общо предлагане: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Циркулиращо предлагане: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 899.60K $ 899.60K $ 899.60K Рекорд за всички времена: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0021419 $ 0.0021419 $ 0.0021419 Научете повече за цената на Potcoin (POT)

Токеномика на Potcoin (POT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Potcoin (POT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POT, разгледайте цената в реално време на токените POT!

