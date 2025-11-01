Информация за цената за Portals (PORTALS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0201117 $ 0.0201117 $ 0.0201117 24-часов нисък $ 0.02920249 $ 0.02920249 $ 0.02920249 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0201117$ 0.0201117 $ 0.0201117 24-часов висок $ 0.02920249$ 0.02920249 $ 0.02920249 Рекорд за всички времена $ 0.269855$ 0.269855 $ 0.269855 Най-ниска цена $ 0.0201117$ 0.0201117 $ 0.0201117 Промяна на цената (1ч) -1.49% Промяна на цената (1д) +12.06% Промяна на цената (7д) -20.14% Промяна на цената (7д) -20.14%

Цената в реално време за Portals (PORTALS) е$0.02357573. През последните 24 часа PORTALS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0201117 до най-висока стойност $ 0.02920249, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PORTALS е $ 0.269855, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0201117.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PORTALS има промяна от -1.49% за последния час, +12.06% за 24 часа и -20.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Portals (PORTALS)

Пазарна капитализация $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.59M$ 23.59M $ 23.59M Циркулиращо предлагане 230.00M 230.00M 230.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Portals е $ 5.43M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PORTALS е 230.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.59M.