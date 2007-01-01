Токеномика на Port Finance (PORT) Открийте ключова информация за Port Finance (PORT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Port Finance (PORT) Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap. Официален уебсайт: https://port.finance/ Купете PORT сега!

Токеномика и анализ на цената за Port Finance (PORT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Port Finance (PORT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 131.85K $ 131.85K $ 131.85K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 370.12K $ 370.12K $ 370.12K Рекорд за всички времена: $ 15.21 $ 15.21 $ 15.21 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00189486 $ 0.00189486 $ 0.00189486 Текуща цена: $ 0.00370217 $ 0.00370217 $ 0.00370217 Научете повече за цената на Port Finance (PORT)

Токеномика на Port Finance (PORT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Port Finance (PORT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PORT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PORT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PORT, разгледайте цената в реално време на токените PORT!

Прогноза за цената за PORT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PORT? Нашата страница за прогноза за цената PORT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PORT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!