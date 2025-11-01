Информация за цената за PORKY PIG PARTY (PPP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.59% Промяна на цената (7д) -11.31% Промяна на цената (7д) -11.31%

Цената в реално време за PORKY PIG PARTY (PPP) е--. През последните 24 часа PPP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PPP е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PPP има промяна от -- за последния час, -0.59% за 24 часа и -11.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PORKY PIG PARTY (PPP)

Пазарна капитализация $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Циркулиращо предлагане 999.70M 999.70M 999.70M Общо предлагане 999,698,807.235761 999,698,807.235761 999,698,807.235761

Текущата пазарна капитализация на PORKY PIG PARTY е $ 7.57K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PPP е 999.70M, като общото предлагане е 999698807.235761. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.57K.