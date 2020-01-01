Токеномика на Popo The Frog (FROP) Открийте ключова информация за Popo The Frog (FROP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Popo The Frog (FROP) "Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem. Официален уебсайт: https://popofrog.vip/ Бяла книга: https://static.popofrog.com/files/popo_whitepaper.pdf Купете FROP сега!

Токеномика и анализ на цената за Popo The Frog (FROP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Popo The Frog (FROP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.09K $ 16.09K $ 16.09K Общо предлагане: $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B Циркулиращо предлагане: $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.09K $ 16.09K $ 16.09K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Popo The Frog (FROP)

Токеномика на Popo The Frog (FROP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Popo The Frog (FROP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FROP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FROP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FROP, разгледайте цената в реално време на токените FROP!

Прогноза за цената за FROP Искате ли да знаете какъв път може да поеме FROP? Нашата страница за прогноза за цената FROP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FROP сега!

