Информация за Popo The Cat (POPO) Popo is the first meme coin to launch on SEI V2. Popo is the OG cat of the SEI Network Founder- Jayendra Jog. Popo prides itself on being one of the most popular coins on the Sei Network. A strong organic community has now solidified the token as one of the top-performing assets on Sei. Based memes and a fun-loving community have made Popo the top pick for all new members onboarded to the Sei Network. Don't be afraid, this cat doesn't bite. Popo In Control! Официален уебсайт: https://popome.me/ Купете POPO сега!

Токеномика и анализ на цената за Popo The Cat (POPO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Popo The Cat (POPO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 237,79K $ 237,79K $ 237,79K Общо предлагане: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркулиращо предлагане: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 237,79K $ 237,79K $ 237,79K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Popo The Cat (POPO)

Токеномика на Popo The Cat (POPO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Popo The Cat (POPO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POPO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POPO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POPO, разгледайте цената в реално време на токените POPO!

Прогноза за цената за POPO Искате ли да знаете какъв път може да поеме POPO? Нашата страница за прогноза за цената POPO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POPO сега!

