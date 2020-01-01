Токеномика на POPNUT (POPNUT) Открийте ключова информация за POPNUT (POPNUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за POPNUT (POPNUT) PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide. Официален уебсайт: https://popnut-onsol.xyz/ Купете POPNUT сега!

Токеномика и анализ на цената за POPNUT (POPNUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за POPNUT (POPNUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.78K $ 11.78K $ 11.78K Общо предлагане: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Циркулиращо предлагане: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.77K $ 11.77K $ 11.77K Рекорд за всички времена: $ 0.00174194 $ 0.00174194 $ 0.00174194 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000759 $ 0.00000759 $ 0.00000759 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на POPNUT (POPNUT)

Токеномика на POPNUT (POPNUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на POPNUT (POPNUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POPNUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POPNUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POPNUT, разгледайте цената в реално време на токените POPNUT!

