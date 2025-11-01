Информация за цената за PoPi 4i (POPI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001328 $ 0.00001328 $ 0.00001328 24-часов нисък $ 0.00001427 $ 0.00001427 $ 0.00001427 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001328$ 0.00001328 $ 0.00001328 24-часов висок $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 Рекорд за всички времена $ 0.00025072$ 0.00025072 $ 0.00025072 Най-ниска цена $ 0.00001108$ 0.00001108 $ 0.00001108 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) -4.34% Промяна на цената (7д) -16.77% Промяна на цената (7д) -16.77%

Цената в реално време за PoPi 4i (POPI) е$0.0000135. През последните 24 часа POPI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001328 до най-висока стойност $ 0.00001427, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POPI е $ 0.00025072, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001108.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POPI има промяна от +0.52% за последния час, -4.34% за 24 часа и -16.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PoPi 4i (POPI)

Пазарна капитализация $ 11.07K$ 11.07K $ 11.07K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Циркулиращо предлагане 819.64M 819.64M 819.64M Общо предлагане 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

Текущата пазарна капитализация на PoPi 4i е $ 11.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POPI е 819.64M, като общото предлагане е 999641994.0341784. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.50K.