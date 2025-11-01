Информация за цената за Popi (POPI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00134211 $ 0.00134211 $ 0.00134211 24-часов нисък $ 0.00142782 $ 0.00142782 $ 0.00142782 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 24-часов висок $ 0.00142782$ 0.00142782 $ 0.00142782 Рекорд за всички времена $ 0.00146295$ 0.00146295 $ 0.00146295 Най-ниска цена $ 0.00030755$ 0.00030755 $ 0.00030755 Промяна на цената (1ч) +0.38% Промяна на цената (1д) +0.32% Промяна на цената (7д) +71.03% Промяна на цената (7д) +71.03%

Цената в реално време за Popi (POPI) е$0.00139647. През последните 24 часа POPI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00134211 до най-висока стойност $ 0.00142782, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POPI е $ 0.00146295, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00030755.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POPI има промяна от +0.38% за последния час, +0.32% за 24 часа и +71.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Popi (POPI)

Пазарна капитализация $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Popi е $ 1.40M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POPI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.40M.