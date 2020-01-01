Токеномика на popcatwifhat (POPWIF) Открийте ключова информация за popcatwifhat (POPWIF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за popcatwifhat (POPWIF) Imagine a mischievous, street-smart cartoon cat with bright, expressive eyes and a toothy grin. This cat, always wearing a quirky, oversized top hat—sometimes with a feather or two sticking out—has become an unexpected icon in the world of Solana memecoins. His hat isn't just for show; it’s his magic trick, where he "pops" Solana coins out like a magician. Coins bounce out of the hat with each movement, glimmering with that signature Solana logo, adding a flashy sparkle to his every step. The cat, often depicted with an animated, exaggerated expression, embodies the fast-paced, meme-driven culture of crypto. He's sometimes shown with paw gestures hinting at buying low and selling high, often giving a wink to those in the know. His playful nature reflects the spirit of memecoins—fun yet volatile, where fortunes can shift in the blink of an eye. This character has captured the imaginations of crypto enthusiasts, becoming a symbol of the Solana ecosystem's youthful, risk-taking energy, with a touch of comic flair that resonates with traders looking for the next big coin. Whether he’s lounging with stacks of Solana coins or leaping after his “next catch,” this hat-wearing cat has become the face of Solana memecoins, blending humor, excitement, and a sprinkle of magic with each coin he "pops" from his hat. Официален уебсайт: https://popwiftoken.xyz/ Купете POPWIF сега!

Токеномика и анализ на цената за popcatwifhat (POPWIF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за popcatwifhat (POPWIF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.50K $ 15.50K $ 15.50K Общо предлагане: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M Циркулиращо предлагане: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.50K $ 15.50K $ 15.50K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на popcatwifhat (POPWIF)

Токеномика на popcatwifhat (POPWIF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на popcatwifhat (POPWIF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POPWIF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POPWIF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POPWIF, разгледайте цената в реално време на токените POPWIF!

Прогноза за цената за POPWIF Искате ли да знаете какъв път може да поеме POPWIF? Нашата страница за прогноза за цената POPWIF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POPWIF сега!

