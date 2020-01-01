Токеномика на POP Network (POP) Открийте ключова информация за POP Network (POP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за POP Network (POP) POP Network is a user-friendly ecosystem of blockchain and AI applications built to power the streaming economy. Our vision is a universal system for turning attention into real-world goods and services. Официален уебсайт: https://thepopnetwork.org/ Купете POP сега!

Токеномика и анализ на цената за POP Network (POP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за POP Network (POP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.33K Общо предлагане: $ 1.60B Циркулиращо предлагане: $ 1.60B FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.33K Рекорд за всички времена: $ 2.51 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на POP Network (POP)

Токеномика на POP Network (POP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на POP Network (POP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POP, разгледайте цената в реално време на токените POP!

Прогноза за цената за POP Искате ли да знаете какъв път може да поеме POP? Нашата страница за прогноза за цената POP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POP сега!

