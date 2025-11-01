poors цена (POORS)
-1.00%
+3.61%
-36.82%
-36.82%
Цената в реално време за poors (POORS) е--. През последните 24 часа POORS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POORS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.
Що се отнася до краткосрочното представяне, POORS има промяна от -1.00% за последния час, +3.61% за 24 часа и -36.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на poors е $ 11.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POORS е 996.88M, като общото предлагане е 996879962.5753491. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.76K.
През днешния ден промяната в цената на poors към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на poors към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на poors към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на poors към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+3.61%
|30 дни
|$ 0
|-81.86%
|60 дни
|$ 0
|--
|90 дни
|$ 0
|--
Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.
Разбирането на токеномиката на poors (POORS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените POORS сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
