Blue Chip Blitz
Цената в реално време на poors днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за POORS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на POORS в MEXC сега.Цената в реално време на poors днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за POORS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на POORS в MEXC сега.

Повече за POORS

POORSценова информация

Какво представлява POORS

Токеномика на POORS

POORS ценова прогноза

poors Лого

poors цена (POORS)

Не се намира в списъка

1 POORS към USD - цена в реално време:

--
----
+3.60%1D
mexc
USD
poors (POORS) Ценова графика на живо
Информация за цената за poors (POORS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.00%

+3.61%

-36.82%

-36.82%

Цената в реално време за poors (POORS) е--. През последните 24 часа POORS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POORS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POORS има промяна от -1.00% за последния час, +3.61% за 24 часа и -36.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за poors (POORS)

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

--
----

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

996.88M
996.88M 996.88M

996,879,962.5753491
996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Текущата пазарна капитализация на poors е $ 11.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POORS е 996.88M, като общото предлагане е 996879962.5753491. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.76K.

История на цените за poors (POORS) USD

През днешния ден промяната в цената на poors към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на poors към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на poors към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на poors към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.61%
30 дни$ 0-81.86%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е poors (POORS)

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за poors (USD)

Колко ще струва poors (POORS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от poors (POORS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за poors.

Проверете прогнозата за цената за poors сега!

POORS към местни валути

Токеномика на poors (POORS)

Разбирането на токеномиката на poors (POORS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените POORS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно poors (POORS)

Колко струва poors (POORS) днес?
Цената в реално време на POORS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на POORS към USD?
Текущата цена на POORS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на poors?
Пазарната капитализация за POORS е $ 11.76K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на POORS?
Циркулиращото предлагане на POORS е 996.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на POORS?
POORS постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на POORS?
POORS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на POORS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за POORS е -- USD.
Ще се повиши ли POORS тази година?
POORS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за POORS за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за poors (POORS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

