Информация за цената за poors (POORS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.00% Промяна на цената (1д) +3.61% Промяна на цената (7д) -36.82% Промяна на цената (7д) -36.82%

Цената в реално време за poors (POORS) е--. През последните 24 часа POORS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POORS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POORS има промяна от -1.00% за последния час, +3.61% за 24 часа и -36.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за poors (POORS)

Пазарна капитализация $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Циркулиращо предлагане 996.88M 996.88M 996.88M Общо предлагане 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Текущата пазарна капитализация на poors е $ 11.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POORS е 996.88M, като общото предлагане е 996879962.5753491. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.76K.