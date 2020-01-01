Токеномика на Poor Doge (PDOGE) Открийте ключова информация за Poor Doge (PDOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Poor Doge (PDOGE) Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE. Официален уебсайт: https://poordoge.net/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1tzPmUtYqi408NMlkDgnOOcS1XLiEwTeG/view?usp=drive_link Купете PDOGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Poor Doge (PDOGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Poor Doge (PDOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 249.13K $ 249.13K $ 249.13K Общо предлагане: $ 2.07T $ 2.07T $ 2.07T Циркулиращо предлагане: $ 734.19B $ 734.19B $ 734.19B FDV (оценка при пълна реализация): $ 701.88K $ 701.88K $ 701.88K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Poor Doge (PDOGE)

Токеномика на Poor Doge (PDOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Poor Doge (PDOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PDOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PDOGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PDOGE, разгледайте цената в реално време на токените PDOGE!

Прогноза за цената за PDOGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме PDOGE? Нашата страница за прогноза за цената PDOGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PDOGE сега!

