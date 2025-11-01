Информация за цената за poop aura (POOP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00040786 $ 0.00040786 $ 0.00040786 24-часов нисък $ 0.00050577 $ 0.00050577 $ 0.00050577 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00040786$ 0.00040786 $ 0.00040786 24-часов висок $ 0.00050577$ 0.00050577 $ 0.00050577 Рекорд за всички времена $ 0.00305409$ 0.00305409 $ 0.00305409 Най-ниска цена $ 0.00023506$ 0.00023506 $ 0.00023506 Промяна на цената (1ч) -1.63% Промяна на цената (1д) +9.06% Промяна на цената (7д) +24.78% Промяна на цената (7д) +24.78%

Цената в реално време за poop aura (POOP) е$0.00045437. През последните 24 часа POOP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00040786 до най-висока стойност $ 0.00050577, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POOP е $ 0.00305409, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00023506.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POOP има промяна от -1.63% за последния час, +9.06% за 24 часа и +24.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за poop aura (POOP)

Пазарна капитализация $ 457.65K$ 457.65K $ 457.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 457.65K$ 457.65K $ 457.65K Циркулиращо предлагане 999.72M 999.72M 999.72M Общо предлагане 999,719,065.549189 999,719,065.549189 999,719,065.549189

Текущата пазарна капитализация на poop aura е $ 457.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POOP е 999.72M, като общото предлагане е 999719065.549189. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 457.65K.