Информация за цената за Poop (POOP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.01628728 24-часов висок $ 0.01705389 Рекорд за всички времена $ 0.064116 Най-ниска цена $ 0.01599049 Промяна на цената (1ч) +0.55% Промяна на цената (1д) +1.85% Промяна на цената (7д) -6.66%

Цената в реално време за Poop (POOP) е$0.0167486. През последните 24 часа POOP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01628728 до най-висока стойност $ 0.01705389, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POOP е $ 0.064116, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01599049.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POOP има промяна от +0.55% за последния час, +1.85% за 24 часа и -6.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Poop (POOP)

Пазарна капитализация $ 2.75M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.67M Циркулиращо предлагане 165.02M Общо предлагане 999,998,376.803749

Текущата пазарна капитализация на Poop е $ 2.75M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POOP е 165.02M, като общото предлагане е 999998376.803749. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.67M.