Информация за цената за poom (POOM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.21% Промяна на цената (7д) -12.13% Промяна на цената (7д) -12.13%

Цената в реално време за poom (POOM) е--. През последните 24 часа POOM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POOM е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POOM има промяна от -- за последния час, -0.21% за 24 часа и -12.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за poom (POOM)

Пазарна капитализация $ 12.42K$ 12.42K $ 12.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.42K$ 12.42K $ 12.42K Циркулиращо предлагане 763.07M 763.07M 763.07M Общо предлагане 763,071,118.284145 763,071,118.284145 763,071,118.284145

Текущата пазарна капитализация на poom е $ 12.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POOM е 763.07M, като общото предлагане е 763071118.284145. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.42K.