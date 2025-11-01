БорсаDEX+
Цената в реално време на Poolz Finance днес е 0.220462 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за POOLX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на POOLX в MEXC сега.

Poolz Finance цена (POOLX)

1 POOLX към USD - цена в реално време:

$0.220462
$0.220462
0.00%1D
Poolz Finance (POOLX) Ценова графика на живо
Информация за цената за Poolz Finance (POOLX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-0.38%

+0.03%

-18.67%

-18.67%

Цената в реално време за Poolz Finance (POOLX) е$0.220462. През последните 24 часа POOLX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.216704 до най-висока стойност $ 0.222366, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POOLX е $ 7.18, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.155338.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POOLX има промяна от -0.38% за последния час, +0.03% за 24 часа и -18.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Poolz Finance (POOLX)

Текущата пазарна капитализация на Poolz Finance е $ 1.15M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POOLX е 5.23M, като общото предлагане е 5500000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.20M.

История на цените за Poolz Finance (POOLX) USD

През днешния ден промяната в цената на Poolz Finance към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Poolz Finance към USD беше $ -0.0214915837.
През последните 60 дни промяната в цената на Poolz Finance към USD беше $ -0.0103849947.
През последните 90 дни промяната в цената на Poolz Finance към USD беше $ +0.0176175090191234.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.03%
30 дни$ -0.0214915837-9.74%
60 дни$ -0.0103849947-4.71%
90 дни$ +0.0176175090191234+8.69%

Какво е Poolz Finance (POOLX)

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Poolz Finance (USD)

Колко ще струва Poolz Finance (POOLX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Poolz Finance (POOLX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Poolz Finance.

Проверете прогнозата за цената за Poolz Finance сега!

POOLX към местни валути

Токеномика на Poolz Finance (POOLX)

Разбирането на токеномиката на Poolz Finance (POOLX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените POOLX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Poolz Finance (POOLX)

Колко струва Poolz Finance (POOLX) днес?
Цената в реално време на POOLX в USD е 0.220462 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на POOLX към USD?
Текущата цена на POOLX към USD е $ 0.220462. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Poolz Finance?
Пазарната капитализация за POOLX е $ 1.15M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на POOLX?
Циркулиращото предлагане на POOLX е 5.23M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на POOLX?
POOLX постигна ATH цена от 7.18 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на POOLX?
POOLX достигна ATL цена от 0.155338 USD.
Какъв е обемът на търговията на POOLX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за POOLX е -- USD.
Ще се повиши ли POOLX тази година?
POOLX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за POOLX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Poolz Finance (POOLX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

