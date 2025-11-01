Информация за цената за Poolz Finance (POOLX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.216704 $ 0.216704 $ 0.216704 24-часов нисък $ 0.222366 $ 0.222366 $ 0.222366 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.216704$ 0.216704 $ 0.216704 24-часов висок $ 0.222366$ 0.222366 $ 0.222366 Рекорд за всички времена $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 Най-ниска цена $ 0.155338$ 0.155338 $ 0.155338 Промяна на цената (1ч) -0.38% Промяна на цената (1д) +0.03% Промяна на цената (7д) -18.67% Промяна на цената (7д) -18.67%

Цената в реално време за Poolz Finance (POOLX) е$0.220462. През последните 24 часа POOLX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.216704 до най-висока стойност $ 0.222366, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POOLX е $ 7.18, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.155338.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POOLX има промяна от -0.38% за последния час, +0.03% за 24 часа и -18.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Poolz Finance (POOLX)

Пазарна капитализация $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Циркулиращо предлагане 5.23M 5.23M 5.23M Общо предлагане 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

Текущата пазарна капитализация на Poolz Finance е $ 1.15M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POOLX е 5.23M, като общото предлагане е 5500000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.20M.