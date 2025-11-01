Информация за цената за Ponzimon (PONZI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00867899 $ 0.00867899 $ 0.00867899 24-часов нисък $ 0.00922517 $ 0.00922517 $ 0.00922517 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00867899$ 0.00867899 $ 0.00867899 24-часов висок $ 0.00922517$ 0.00922517 $ 0.00922517 Рекорд за всички времена $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 Най-ниска цена $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 Промяна на цената (1ч) +0.67% Промяна на цената (1д) +4.86% Промяна на цената (7д) -27.02% Промяна на цената (7д) -27.02%

Цената в реално време за Ponzimon (PONZI) е$0.0091009. През последните 24 часа PONZI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00867899 до най-висока стойност $ 0.00922517, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PONZI е $ 0.519954, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00421223.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PONZI има промяна от +0.67% за последния час, +4.86% за 24 часа и -27.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ponzimon (PONZI)

Пазарна капитализация $ 69.10K$ 69.10K $ 69.10K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 110.79K$ 110.79K $ 110.79K Циркулиращо предлагане 7.59M 7.59M 7.59M Общо предлагане 12,173,879.745566 12,173,879.745566 12,173,879.745566

Текущата пазарна капитализация на Ponzimon е $ 69.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PONZI е 7.59M, като общото предлагане е 12173879.745566. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 110.79K.