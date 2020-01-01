Токеномика на Ponzichu (PCHU) Открийте ключова информация за Ponzichu (PCHU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ponzichu (PCHU) Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics. Официален уебсайт: https://ponzichu.xyz/ Купете PCHU сега!

Токеномика и анализ на цената за Ponzichu (PCHU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ponzichu (PCHU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.32K $ 5.32K $ 5.32K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.32K $ 5.32K $ 5.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00266093 $ 0.00266093 $ 0.00266093 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ponzichu (PCHU)

Токеномика на Ponzichu (PCHU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ponzichu (PCHU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PCHU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PCHU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PCHU, разгледайте цената в реално време на токените PCHU!

Прогноза за цената за PCHU Искате ли да знаете какъв път може да поеме PCHU? Нашата страница за прогноза за цената PCHU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PCHU сега!

