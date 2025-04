Какво е pomkori (KORI)

created as a tribute to an internet-famous Pomeranian dog named Kori​ pomkori.com . The project’s goal is to leverage Kori’s widespread popularity to build a fun and engaging crypto ecosystem. KORI serves as the native token of this ecosystem, intended to be used for community activities and future platforms related to the Kori brand. This description is presented in a factual, third-person manner, focusing on purpose and functionality without any promotional exaggeration.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

pomkori (KORI) ресурс Официален уеб сайт