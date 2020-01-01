Токеномика на POM ($POM) Открийте ключова информация за POM ($POM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за POM ($POM) In the ever-evolving world of cryptocurrency, meme coins have become a sensation, capturing the imagination of investors and enthusiasts alike. Enter POM Token, the newest contender poised to disrupt the market with its unique Triple Pool Mechanism, a low-fee blockchain, and a dedicated community of dog lovers and crypto enthusiasts. POM is aimed to bring all dog lovers to OG low fee chain, ready to capture the hearts and minds of crypto lovers. Together, we’ll rise and paw-sper. Официален уебсайт: https://pombsc.com/ Купете $POM сега!

Токеномика и анализ на цената за POM ($POM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за POM ($POM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 242.04K $ 242.04K $ 242.04K Общо предлагане: $ 790.70M $ 790.70M $ 790.70M Циркулиращо предлагане: $ 790.70M $ 790.70M $ 790.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 242.04K $ 242.04K $ 242.04K Рекорд за всички времена: $ 0.00557341 $ 0.00557341 $ 0.00557341 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0003061 $ 0.0003061 $ 0.0003061 Научете повече за цената на POM ($POM)

Токеномика на POM ($POM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на POM ($POM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $POM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $POM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $POM, разгледайте цената в реално време на токените $POM!

