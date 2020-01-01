Токеномика на Polygon (MATIC) Открийте ключова информация за Polygon (MATIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Polygon (MATIC) Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum's security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance. Официален уебсайт: https://polygon.technology/ Бяла книга: https://polygon.technology/lightpaper-polygon.pdf

Токеномика и анализ на цената за Polygon (MATIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polygon (MATIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 342.88M Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.44B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.38B Рекорд за всички времена: $ 2.92 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00314376 Текуща цена: $ 0.238332

Токеномика на Polygon (MATIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Polygon (MATIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MATIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MATIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MATIC, разгледайте цената в реално време на токените MATIC!

Прогноза за цената за MATIC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MATIC? Нашата страница за прогноза за цената MATIC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

