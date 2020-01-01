Токеномика на Polter (POLTER) Открийте ключова информация за Polter (POLTER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Polter (POLTER) Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform. Официален уебсайт: https://polter.finance/ Бяла книга: https://polter.gitbook.io/polter/ Купете POLTER сега!

Токеномика и анализ на цената за Polter (POLTER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polter (POLTER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 59.85K $ 59.85K $ 59.85K Общо предлагане: $ 89.62M $ 89.62M $ 89.62M Циркулиращо предлагане: $ 89.62M $ 89.62M $ 89.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.85K $ 59.85K $ 59.85K Рекорд за всички времена: $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00066778 $ 0.00066778 $ 0.00066778 Научете повече за цената на Polter (POLTER)

Токеномика на Polter (POLTER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Polter (POLTER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POLTER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POLTER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POLTER, разгледайте цената в реално време на токените POLTER!

Прогноза за цената за POLTER Искате ли да знаете какъв път може да поеме POLTER? Нашата страница за прогноза за цената POLTER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POLTER сега!

