Токеномика на Pollen (POLLEN)
Информация за Pollen (POLLEN)
Токеномика и анализ на цената за Pollen (POLLEN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pollen (POLLEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Pollen (POLLEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Pollen (POLLEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой POLLEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой POLLEN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на POLLEN, разгледайте цената в реално време на токените POLLEN!
Прогноза за цената за POLLEN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме POLLEN? Нашата страница за прогноза за цената POLLEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
