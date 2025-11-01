Информация за цената за PolkaBridge (PBR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00055454 $ 0.00055454 $ 0.00055454 24-часов нисък $ 0.00056266 $ 0.00056266 $ 0.00056266 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00055454$ 0.00055454 $ 0.00055454 24-часов висок $ 0.00056266$ 0.00056266 $ 0.00056266 Рекорд за всички времена $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 Най-ниска цена $ 0.00029255$ 0.00029255 $ 0.00029255 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.01% Промяна на цената (7д) -8.69% Промяна на цената (7д) -8.69%

Цената в реално време за PolkaBridge (PBR) е$0.00055792. През последните 24 часа PBR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00055454 до най-висока стойност $ 0.00056266, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PBR е $ 3.95, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00029255.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PBR има промяна от -- за последния час, +0.01% за 24 часа и -8.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PolkaBridge (PBR)

Пазарна капитализация $ 40.27K$ 40.27K $ 40.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 41.79K$ 41.79K $ 41.79K Циркулиращо предлагане 72.18M 72.18M 72.18M Общо предлагане 74,908,025.67435479 74,908,025.67435479 74,908,025.67435479

Текущата пазарна капитализация на PolkaBridge е $ 40.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PBR е 72.18M, като общото предлагане е 74908025.67435479. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 41.79K.