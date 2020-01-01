Токеномика на Politickle (TICKL) Открийте ключова информация за Politickle (TICKL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Politickle (TICKL) Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations. More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense. Официален уебсайт: https://www.politickle.ai Купете TICKL сега!

Токеномика и анализ на цената за Politickle (TICKL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Politickle (TICKL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 62.37K $ 62.37K $ 62.37K Общо предлагане: $ 964.57M $ 964.57M $ 964.57M Циркулиращо предлагане: $ 964.58M $ 964.58M $ 964.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 62.37K $ 62.37K $ 62.37K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Politickle (TICKL)

Токеномика на Politickle (TICKL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Politickle (TICKL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TICKL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TICKL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TICKL, разгледайте цената в реално време на токените TICKL!

Прогноза за цената за TICKL Искате ли да знаете какъв път може да поеме TICKL? Нашата страница за прогноза за цената TICKL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TICKL сега!

