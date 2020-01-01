Токеномика на Polinate (POLI) Открийте ключова информация за Polinate (POLI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Polinate (POLI) Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn’t matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit. Официален уебсайт: https://www.polinate.io/ Купете POLI сега!

Токеномика и анализ на цената за Polinate (POLI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polinate (POLI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 113.93K $ 113.93K $ 113.93K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 232.71M $ 232.71M $ 232.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 244.78K $ 244.78K $ 244.78K Рекорд за всички времена: $ 0.04661549 $ 0.04661549 $ 0.04661549 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00048956 $ 0.00048956 $ 0.00048956 Научете повече за цената на Polinate (POLI)

Токеномика на Polinate (POLI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Polinate (POLI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POLI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POLI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POLI, разгледайте цената в реално време на токените POLI!

Прогноза за цената за POLI Искате ли да знаете какъв път може да поеме POLI? Нашата страница за прогноза за цената POLI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POLI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!