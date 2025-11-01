БорсаDEX+
Цената в реално време на POLAR AI днес е 0.00013931 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за POLAR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на POLAR в MEXC сега.

Повече за POLAR

POLARценова информация

Какво представлява POLAR

Официален уебсайт на POLAR

Токеномика на POLAR

POLAR ценова прогноза

POLAR AI Лого

POLAR AI цена (POLAR)

Не се намира в списъка

$0.00013931
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
POLAR AI (POLAR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:49:38 (UTC+8)

Информация за цената за POLAR AI (POLAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00013183
24-часов нисък
$ 0.00014132
24-часов висок

$ 0.00013183
$ 0.00014132
$ 0.00025265
$ 0.00013183
Цената в реално време за POLAR AI (POLAR) е$0.00013931. През последните 24 часа POLAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00013183 до най-висока стойност $ 0.00014132, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POLAR е $ 0.00025265, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00013183.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POLAR има промяна от +1.77% за последния час, +3.40% за 24 часа и -14.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за POLAR AI (POLAR)

$ 139.31K
--
$ 139.31K
1.00B
1,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на POLAR AI е $ 139.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POLAR е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 139.31K.

История на цените за POLAR AI (POLAR) USD

През днешния ден промяната в цената на POLAR AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на POLAR AI към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на POLAR AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на POLAR AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.40%
30 дни$ 0--
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е POLAR AI (POLAR)

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

POLAR AI (POLAR) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за POLAR AI (USD)

Колко ще струва POLAR AI (POLAR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от POLAR AI (POLAR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за POLAR AI.

Проверете прогнозата за цената за POLAR AI сега!

POLAR към местни валути

Токеномика на POLAR AI (POLAR)

Разбирането на токеномиката на POLAR AI (POLAR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените POLAR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно POLAR AI (POLAR)

Колко струва POLAR AI (POLAR) днес?
Цената в реално време на POLAR в USD е 0.00013931 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на POLAR към USD?
Текущата цена на POLAR към USD е $ 0.00013931. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на POLAR AI?
Пазарната капитализация за POLAR е $ 139.31K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на POLAR?
Циркулиращото предлагане на POLAR е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на POLAR?
POLAR постигна ATH цена от 0.00025265 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на POLAR?
POLAR достигна ATL цена от 0.00013183 USD.
Какъв е обемът на търговията на POLAR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за POLAR е -- USD.
Ще се повиши ли POLAR тази година?
POLAR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за POLAR за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за POLAR AI (POLAR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

