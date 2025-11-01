Информация за цената за POLAR AI (POLAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00013183 $ 0.00013183 $ 0.00013183 24-часов нисък $ 0.00014132 $ 0.00014132 $ 0.00014132 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00013183$ 0.00013183 $ 0.00013183 24-часов висок $ 0.00014132$ 0.00014132 $ 0.00014132 Рекорд за всички времена $ 0.00025265$ 0.00025265 $ 0.00025265 Най-ниска цена $ 0.00013183$ 0.00013183 $ 0.00013183 Промяна на цената (1ч) +1.77% Промяна на цената (1д) +3.40% Промяна на цената (7д) -14.42% Промяна на цената (7д) -14.42%

Цената в реално време за POLAR AI (POLAR) е$0.00013931. През последните 24 часа POLAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00013183 до най-висока стойност $ 0.00014132, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POLAR е $ 0.00025265, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00013183.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POLAR има промяна от +1.77% за последния час, +3.40% за 24 часа и -14.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за POLAR AI (POLAR)

Пазарна капитализация $ 139.31K$ 139.31K $ 139.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 139.31K$ 139.31K $ 139.31K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на POLAR AI е $ 139.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POLAR е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 139.31K.