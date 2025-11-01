Информация за цената за POL Staked WBERA (SWBERA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 2.12 $ 2.12 $ 2.12 24-часов нисък $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 24-часов висок 24-часов нисък $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 24-часов висок $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 Рекорд за всички времена $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Най-ниска цена $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Промяна на цената (1ч) +0.98% Промяна на цената (1д) +0.92% Промяна на цената (7д) -6.03% Промяна на цената (7д) -6.03%

Цената в реално време за POL Staked WBERA (SWBERA) е$2.18. През последните 24 часа SWBERA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.12 до най-висока стойност $ 2.28, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SWBERA е $ 6.33, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.93.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SWBERA има промяна от +0.98% за последния час, +0.92% за 24 часа и -6.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за POL Staked WBERA (SWBERA)

Пазарна капитализация $ 26.68M$ 26.68M $ 26.68M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 26.68M$ 26.68M $ 26.68M Циркулиращо предлагане 12.33M 12.33M 12.33M Общо предлагане 12,334,925.53808129 12,334,925.53808129 12,334,925.53808129

Текущата пазарна капитализация на POL Staked WBERA е $ 26.68M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SWBERA е 12.33M, като общото предлагане е 12334925.53808129. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.68M.