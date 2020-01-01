Токеномика на PokPok Golden Egg (PEGG) Открийте ключова информация за PokPok Golden Egg (PEGG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PokPok Golden Egg (PEGG) PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. Официален уебсайт: https://pokpok.io Бяла книга: https://pokpok.gitbook.io Купете PEGG сега!

Токеномика и анализ на цената за PokPok Golden Egg (PEGG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PokPok Golden Egg (PEGG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 729.66K $ 729.66K $ 729.66K Общо предлагане: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Циркулиращо предлагане: $ 8.12M $ 8.12M $ 8.12M FDV (оценка при пълна реализация): $ 951.62K $ 951.62K $ 951.62K Рекорд за всички времена: $ 5.81 $ 5.81 $ 5.81 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.055458 $ 0.055458 $ 0.055458 Текуща цена: $ 0.090072 $ 0.090072 $ 0.090072 Научете повече за цената на PokPok Golden Egg (PEGG)

Токеномика на PokPok Golden Egg (PEGG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PokPok Golden Egg (PEGG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEGG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEGG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEGG, разгледайте цената в реално време на токените PEGG!

Прогноза за цената за PEGG Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEGG? Нашата страница за прогноза за цената PEGG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEGG сега!

