Информация за цената за PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00193202 $ 0.00193202 $ 0.00193202 24-часов нисък $ 0.00233388 $ 0.00233388 $ 0.00233388 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00193202$ 0.00193202 $ 0.00193202 24-часов висок $ 0.00233388$ 0.00233388 $ 0.00233388 Рекорд за всички времена $ 0.01343034$ 0.01343034 $ 0.01343034 Най-ниска цена $ 0.00120611$ 0.00120611 $ 0.00120611 Промяна на цената (1ч) -0.56% Промяна на цената (1д) +7.58% Промяна на цената (7д) -1.92% Промяна на цената (7д) -1.92%

Цената в реално време за PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) е$0.00213847. През последните 24 часа CTDA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00193202 до най-висока стойност $ 0.00233388, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CTDA е $ 0.01343034, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00120611.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CTDA има промяна от -0.56% за последния час, +7.58% за 24 часа и -1.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Пазарна капитализация $ 344.54K$ 344.54K $ 344.54K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Циркулиращо предлагане 161.53M 161.53M 161.53M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на PokPok Agent Brain by Virtuals е $ 344.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CTDA е 161.53M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.13M.