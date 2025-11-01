Информация за цената за POKI (POKI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001639 24-часов нисък $ 0.0000171 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00106015 Най-ниска цена $ 0.00001621 Промяна на цената (1ч) -1.11% Промяна на цената (1д) +3.03% Промяна на цената (7д) -5.34%

Цената в реално време за POKI (POKI) е$0.00001691. През последните 24 часа POKI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001639 до най-висока стойност $ 0.0000171, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POKI е $ 0.00106015, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001621.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POKI има промяна от -1.11% за последния час, +3.03% за 24 часа и -5.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за POKI (POKI)

Пазарна капитализация $ 16.65K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.91K Циркулиращо предлагане 984.13M Общо предлагане 999,921,161.87401

Текущата пазарна капитализация на POKI е $ 16.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POKI е 984.13M, като общото предлагане е 999921161.87401. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.91K.