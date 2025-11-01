БорсаDEX+
Цената в реално време на POKI днес е 0.00001691 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за POKI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на POKI в MEXC сега.

Тези данни за токени се получават от трети лица.
Информация за цената за POKI (POKI) (USD)

Цената в реално време за POKI (POKI) е$0.00001691. През последните 24 часа POKI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001639 до най-висока стойност $ 0.0000171, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POKI е $ 0.00106015, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001621.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POKI има промяна от -1.11% за последния час, +3.03% за 24 часа и -5.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за POKI (POKI)

Текущата пазарна капитализация на POKI е $ 16.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POKI е 984.13M, като общото предлагане е 999921161.87401. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.91K.

История на цените за POKI (POKI) USD

През днешния ден промяната в цената на POKI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на POKI към USD беше $ -0.0000052500.
През последните 60 дни промяната в цената на POKI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на POKI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.03%
30 дни$ -0.0000052500-31.04%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за POKI (USD)

Колко ще струва POKI (POKI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от POKI (POKI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за POKI.

Проверете прогнозата за цената за POKI сега!

POKI към местни валути

Токеномика на POKI (POKI)

Разбирането на токеномиката на POKI (POKI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените POKI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно POKI (POKI)

Колко струва POKI (POKI) днес?
Цената в реално време на POKI в USD е 0.00001691 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на POKI към USD?
Текущата цена на POKI към USD е $ 0.00001691. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на POKI?
Пазарната капитализация за POKI е $ 16.65K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на POKI?
Циркулиращото предлагане на POKI е 984.13M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на POKI?
POKI постигна ATH цена от 0.00106015 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на POKI?
POKI достигна ATL цена от 0.00001621 USD.
Какъв е обемът на търговията на POKI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за POKI е -- USD.
Ще се повиши ли POKI тази година?
POKI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за POKI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:37:37 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

