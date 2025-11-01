Информация за цената за Poggers ($POGGERS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.67% Промяна на цената (1д) -9.28% Промяна на цената (7д) +21.94% Промяна на цената (7д) +21.94%

Цената в реално време за Poggers ($POGGERS) е--. През последните 24 часа $POGGERS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $POGGERS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $POGGERS има промяна от +0.67% за последния час, -9.28% за 24 часа и +21.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Poggers ($POGGERS)

Пазарна капитализация $ 99.58K$ 99.58K $ 99.58K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 99.58K$ 99.58K $ 99.58K Циркулиращо предлагане 984.68M 984.68M 984.68M Общо предлагане 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772

Текущата пазарна капитализация на Poggers е $ 99.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $POGGERS е 984.68M, като общото предлагане е 984682053.5646772. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 99.58K.